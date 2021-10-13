【數據解讀】海關：四季度進出口增速料回落，惟總體向好趨勢不變

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國新辦就前三季海關進出口情況舉行發布

會，海關新聞發言人李魁文表示，今年一、二、三季度中國進出口同比增速分別為２９﹒７％、

２５﹒２％和１５﹒２％，呈現逐步回落態勢。考慮到２０２０年外貿高基數的影響，今年四季

度進出口增速可能有所回落，但中國外貿總體向好的趨勢不會改變，全年仍然有望實現較快增長

。

他指出，總的來看，當前影響外貿發展的有利和不利因素都比較多。一方面，中國經濟長期

向好的基本面沒有改變，外貿量穩質升的發展態勢有較好支撐。另一方面，全球疫情起伏不定，

世界經濟艱難復甦，外部環境更趨複雜嚴峻，中國外貿發展面臨的不穩定、不確定性因素依然較

多。



＊鐵礦砂、原油、銅等商品進口均價漲幅均超過３０％＊



李魁文表示，國際大宗商品價格上漲，成為推高進口值的重要因素。截至１０月中旬，反映

國際市場大宗商品價格的路透ＣＲＢ指數相比去年底累計上漲超過４０％，相比去年的最低點漲

幅超過１３０％。今年前三季度，受國際大宗商品價格上漲的影響，中國進口價格同比上漲了

１１﹒３％，其中，鐵礦砂、原油、銅等商品進口均價的漲幅均超過３０％。

