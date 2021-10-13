《新股上市》Ｍａｎｎｅｒ　Ｃｏｆｆｅｅ澄清未有赴港上市計劃

《經濟通通訊社１３日專訊》早前外電引述消息報道，內地咖啡連鎖品牌Ｍａｎｎｅｒ Ｃ

ｏｆｆｅｅ考慮最早明年來港進行ＩＰＯ，集資最少３億美元（約２３﹒４億港元）。惟Ｍａｎ

ｎｅｒ Ｃｏｆｆｅｅ創始人韓玉龍回應內媒查詢時指，目前無相關計劃。

據報，該咖啡連鎖品店正與投資銀行蹉商上市事宜，商討還處於早期階段，售股規模和時間

等詳情仍存變數。（ｃｗ）

