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13/10/2021 16:54

【新冠疫苗】１３歲男童接種復必泰後胸痛，懷疑心肌炎或心包炎

　　《經濟通通訊社１３日專訊》截至１０月１０日晚上１１時５９分的過去一星期，衞生署共
接獲５９宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世
前１４日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。
　　過去一星期，衞生署曾接獲一宗涉及１２至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎
或心包炎的報告。這宗個案涉及一名１３歲男子，他在接種第二劑復必泰疫苗後２０天內出現胸
痛，情況穩定。
　　截至１０月１０日晚上８時，本港市民合共接種了約８８２萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑
疫苗的市民約４５４萬名，佔全港１２歲或以上人口的６７﹒３％。衞生署共接獲６１８５宗異
常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０７％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括４６宗
涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００５％），沒有死亡個案顯
示與接種疫苗有關聯。
　　截至１０月１０日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結２６宗死亡個
案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為１９宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待獲取更多資料
作評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以
作評估。
（ｃｌ）

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