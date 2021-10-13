【新冠疫苗】１３歲男童接種復必泰後胸痛，懷疑心肌炎或心包炎

《經濟通通訊社１３日專訊》截至１０月１０日晚上１１時５９分的過去一星期，衞生署共

接獲５９宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世

前１４日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

過去一星期，衞生署曾接獲一宗涉及１２至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎

或心包炎的報告。這宗個案涉及一名１３歲男子，他在接種第二劑復必泰疫苗後２０天內出現胸

痛，情況穩定。

截至１０月１０日晚上８時，本港市民合共接種了約８８２萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑

疫苗的市民約４５４萬名，佔全港１２歲或以上人口的６７﹒３％。衞生署共接獲６１８５宗異

常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０７％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括４６宗

涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００５％），沒有死亡個案顯

示與接種疫苗有關聯。

截至１０月１０日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結２６宗死亡個

案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為１９宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待獲取更多資料

作評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以

作評估。

（ｃｌ）

