《再戰明天》聯儲局公布會議記錄，紫金新華製藥周五業績

《經濟通通訊社１３日專訊》明日本港假期繼續休市。聯儲局公布會議記錄，及聯儲局理事

鮑曼就貨幣政策制定發表講話，料為周五市場焦點。



＊聯儲局理事鮑曼發表講話＊



各國重要經濟活動方面，本港時間明晨２：００ａｍ，聯儲局公布會議記錄。明早８：００

ａｍ，鮑曼就「貨幣政策制定和經濟前景」發表講話。

數據方面，本港時間１４日８：３０ａｍ，澳洲公布９月失業率，料由４﹒５％升上４﹒８

％。９：３０ａｍ，中國公布９月消費者物價指數，年率料維持於０﹒８％；９月生產者物價指

數年率料由９﹒５％升上１０﹒５％。１２：３０ｐｍ，日本公布８月產能利用率；８月工業生

產。８：３０ｐｍ，美國公布９月生產者物價指數，月率料由０﹒７％降至０﹒６％，年率料由

８﹒３％升上８﹒７％；連續申請失業救濟金人數料由２７１萬降至２６８萬；首次申請失業救

濟金人數料由３３萬降至３２萬。

１５日５：００ｐｍ，歐元區公布８月貿易收支，料由１３４億歐元升至１４２億歐元。８

：３０ｐｍ，美國公布９月出口物價，月率料由０﹒４％升上０﹒７％；９月進口物價，月率料

由下滑０﹒３％升上０﹒６％，年率料由９％升上９﹒４％；９月零售銷售月率料由０﹒７％逆

轉至下滑０﹒２％；１０月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由３４﹒３降至２５。１０：００ｐ

ｍ，美國公布１０月密歇根大學消費者信心指數，料由７２﹒８升至７３﹒５。



＊迅銷明發業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：迅銷（０６２８８）。周五公布業績的公司有：鮮馳達

（０１１７５）、紫金（０２８９９）、新華製藥（００７１９）、安科系統（０８３５３）等

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