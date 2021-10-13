《再戰明天》聯儲局公布會議記錄，紫金新華製藥周五業績

《經濟通通訊社１３日專訊》明日本港假期繼續休市。聯儲局公布會議記錄，及聯儲局理事
鮑曼就貨幣政策制定發表講話，料為周五市場焦點。
＊聯儲局理事鮑曼發表講話＊
各國重要經濟活動方面，本港時間明晨２：００ａｍ，聯儲局公布會議記錄。明早８：００
ａｍ，鮑曼就「貨幣政策制定和經濟前景」發表講話。
數據方面，本港時間１４日８：３０ａｍ，澳洲公布９月失業率，料由４﹒５％升上４﹒８
％。９：３０ａｍ，中國公布９月消費者物價指數，年率料維持於０﹒８％；９月生產者物價指
數年率料由９﹒５％升上１０﹒５％。１２：３０ｐｍ，日本公布８月產能利用率；８月工業生
產。８：３０ｐｍ，美國公布９月生產者物價指數，月率料由０﹒７％降至０﹒６％，年率料由
８﹒３％升上８﹒７％；連續申請失業救濟金人數料由２７１萬降至２６８萬；首次申請失業救
濟金人數料由３３萬降至３２萬。
１５日５：００ｐｍ，歐元區公布８月貿易收支，料由１３４億歐元升至１４２億歐元。８
：３０ｐｍ，美國公布９月出口物價，月率料由０﹒４％升上０﹒７％；９月進口物價，月率料
由下滑０﹒３％升上０﹒６％，年率料由９％升上９﹒４％；９月零售銷售月率料由０﹒７％逆
轉至下滑０﹒２％；１０月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由３４﹒３降至２５。１０：００ｐ
ｍ，美國公布１０月密歇根大學消費者信心指數，料由７２﹒８升至７３﹒５。
＊迅銷明發業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：迅銷（０６２８８）。周五公布業績的公司有：鮮馳達
（０１１７５）、紫金（０２８９９）、新華製藥（００７１９）、安科系統（０８３５３）等
。（ｈｌ）
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