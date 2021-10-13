【新冠肺炎】陳肇始：「港版健康碼」或紀錄當事人行蹤等資料

《經濟通通訊社１３日專訊》食物及衞生局長陳肇始在電台節目表示，當局研究「港版健康

碼」時，會參考澳門模式，可能會紀錄當事人的行蹤、接種疫苗及核酸檢測紀錄等，強調內地重

視風險管理，不希望通關會帶來任何風險，至於會否改革「安心出行」手機應用程式，就要與創

新及科技局商討。

陳肇始又表示，《施政報告》提出會加強基層醫療，包括先後在１８區設立地區康健中心，

以及規模較細的地區康健站，避免市民視醫管局專科門診或急症室為「醫療第一線」，加劇輪候

時間，她舉例部分癌症、心臟病或中風康復病人，可改往使用地區康健服務，強調加強基層醫療

服務，可以扭轉本港一向「重治療、輕預防」的醫療模式。



＊政府決定捐出７５０萬劑阿斯利康疫苗＊



陳肇始表示，政府決定捐出７５０萬劑阿斯利康疫苗，是考慮到目前科興及復必泰疫苗，已

足夠供應給全港市民接種，亦夠長者及免疫力較低群組，接種第三劑加強針，因此響應世衞呼籲

，將多出的疫苗捐予有需要地區。陳肇始表示，基於保密協議，不會透露這批阿斯利康疫苗的價

錢，只表示連同包裝及運送費用，港府要額外支付數百萬元。

被問到為何政府不採用阿斯利康疫苗為本港第三款疫苗選擇，陳肇始指，港府與「全球疫苗

免疫聯盟」商討了一段時間才達成捐贈協議，認為整批疫苗捐贈會較簡單，若每款疫苗都捐少少

，反而會延誤安排。（ｈｙ）

