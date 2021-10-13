【企業盈喜】謝瑞麟（４１７）料中期轉虧為盈賺不少於２００萬元

《經濟通通訊社１３日專訊》謝瑞麟（００４１７）預期，截至今年９月底止中期，錄得純

利不少於２００萬元，去年同期錄得虧損約４２００萬元。由虧轉盈主要由於內地新冠疫情在可

控範圍內保持穩 定，集團業務的整體表現得以陸續復蘇，及集團持續執行多項成本節省措施令

開支減少所帶來的綜合效果。期內，集團亦大力推動線上業務發展，電子商貿業務因而錄得顯著

增長。（ｈｙ）

