【企業盈喜】謝瑞麟（４１７）料中期轉虧為盈賺不少於２００萬元

《經濟通通訊社１３日專訊》謝瑞麟（００４１７）預期，截至今年９月底止中期，錄得純
利不少於２００萬元，去年同期錄得虧損約４２００萬元。由虧轉盈主要由於內地新冠疫情在可
控範圍內保持穩 定，集團業務的整體表現得以陸續復蘇，及集團持續執行多項成本節省措施令
開支減少所帶來的綜合效果。期內，集團亦大力推動線上業務發展，電子商貿業務因而錄得顯著
增長。（ｈｙ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|中國故事13/10/2021
《神州經脈》9月出口強進口弱 IMF降中國經濟預測 滬指止跌
|財經熱話13/10/2021
《假後部署》港股今明兩日休市，電力及煤碳板塊將續有支持
|財經熱話13/10/2021
金價中短期走勢波動難免 長遠仍值得看好，可選黃金ETF
|FOCUS13/10/2021
【FOCUS】9月外貿喜憂參半 降準或已箭在弦上
|財經熱話13/10/2021
【虛幣世界】摩通CEO評論比特幣令市場情緒低落 虛幣價格低走
|中國故事12/10/2021
《神州經脈》監管恐波及金融機構 電價市場化改革推進 滬指微跌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰