【交通消息】東鐵紅磡至大圍站供電故障需額外行車時間

《經濟通通訊社１３日專訊》圓規登陸海南島，逐漸遠離香港，天文台改發三號風球，落波

後海陸交通服務將逐步恢復。港鐵（０００６６）表示，由於紅磡站和大圍站之間有供電故障，

東鐵綫來往紅磡站及羅湖站的行車時間預計需要額外１５至２０分鐘。

天星小輪宣布，尖沙咀至中環、尖沙咀至灣仔渡輪服務將於傍晚６時３０分起陸續恢復。（

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