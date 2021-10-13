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13/10/2021 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價貶１６５點子終結三連揚，報６﹒４６１２

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美匯突破一年高位，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價
今報６﹒４６１２，較上個交易日跌１６５點子，止步三連升，創９月３０日以來新低，上個交
易日報６﹒４４４７。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒４６１２　＋１６５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４５０６　　＋７３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒６９０８　　＋６０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８３０４　　＋２１﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７７６６　＋２１３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７４４８　＋１０８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４７７０　　＋５８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７６０９　　＋７８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９４３０　　－３０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１８０８　＋１９７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４４６　　－２６﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒１２５７　－２１１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３１５４　－２２１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８５﹒４６００　　　－５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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