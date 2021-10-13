【聚焦人幣】人幣中間價貶１６５點子終結三連揚，報６﹒４６１２

《經濟通通訊社１３日專訊》美匯突破一年高位，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價
今報６﹒４６１２，較上個交易日跌１６５點子，止步三連升，創９月３０日以來新低，上個交
易日報６﹒４４４７。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒４６１２ ＋１６５﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒４５０６ ＋７３﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒６９０８ ＋６０﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８３０４ ＋２１﹒３０
１英鎊╱人民幣 ８﹒７７６６ ＋２１３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７４４８ ＋１０８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒４７７０ ＋５８﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７６０９ ＋７８﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４３０ －３０﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１８０８ ＋１９７﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４４６ －２６﹒００
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒１２５７ －２１１﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３１５４ －２２１﹒００
１人民幣╱韓元 １８５﹒４６００ －５﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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