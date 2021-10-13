【聚焦人幣】人幣中間價貶１６５點子終結三連揚，報６﹒４６１２

《經濟通通訊社１３日專訊》美匯突破一年高位，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價

今報６﹒４６１２，較上個交易日跌１６５點子，止步三連升，創９月３０日以來新低，上個交

易日報６﹒４４４７。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒４６１２ ＋１６５﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４５０６ ＋７３﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒６９０８ ＋６０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８３０４ ＋２１﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒７７６６ ＋２１３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７４４８ ＋１０８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒４７７０ ＋５８﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７６０９ ＋７８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４３０ －３０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１８０８ ＋１９７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４４６ －２６﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒１２５７ －２１１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３１５４ －２２１﹒００

１人民幣╱韓元 １８５﹒４６００ －５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

