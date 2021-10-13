【解決電荒】鄭商所翻倍上調動力煤期貨部分合約交易手續費

《經濟通通訊社１３日專訊》鄭商所昨日（１２日）發布公告稱，自１３日夜盤交易時起，
動力煤期貨２２０２及２２０３合約的交易手續費標準從每手３０元（人民幣．下同）調整為
６０元，日內平今倉交易手續費標準調整為每手６０元。
近期動力煤期貨價格不斷創下新高。昨日夜盤，動力煤期貨主力合約大幅拉升，收市報每噸
１６１８﹒８元，續刷歷史新高。當日，焦煤期貨、焦炭期貨雙雙漲超４％。（ｌｃ）
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