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13/10/2021 09:06

《駐京專電》中央依法治國辦對京津粵等８省區市啟動督察

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》由中央依法治國辦牽頭，中央紀委國家監
委機關、中組部等２０多個部門參與的督察組，１２日啟程前往全國８個省區市，開展為期一周
的法治政府建設實地督察。八個省區市為北京、天津、吉林、安徽、湖南、廣東、重慶、寧夏。
　　督察將通過聽取群眾意見、查閱工作資料、明察暗訪等方式，全面了解各地推進法治政府建
設、解決法治領域突出問題、推進法治領域重點改革任務等情況。

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