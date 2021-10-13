《駐京專電》中央依法治國辦對京津粵等８省區市啟動督察

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》由中央依法治國辦牽頭，中央紀委國家監
委機關、中組部等２０多個部門參與的督察組，１２日啟程前往全國８個省區市，開展為期一周
的法治政府建設實地督察。八個省區市為北京、天津、吉林、安徽、湖南、廣東、重慶、寧夏。
督察將通過聽取群眾意見、查閱工作資料、明察暗訪等方式，全面了解各地推進法治政府建
設、解決法治領域突出問題、推進法治領域重點改革任務等情況。
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|財經熱話13/10/2021
【虛幣世界】摩通CEO評論比特幣令市場情緒低落 虛幣價格低走
|中國故事12/10/2021
《神州經脈》監管恐波及金融機構 電價市場化改革推進 滬指微跌
|財經熱話12/10/2021
傳中房協開座談會摸底 積弱內房逆市反彈
|財經熱話12/10/2021
人行：深圳在港發人民幣債進一步擴大中國債市對外開放水平
|財經熱話12/10/2021
深圳市在港發行離岸人民幣債券 港交所：進一步鞏固香港地位
|剖析天下12/10/2021
【CPTPP】美日重新聚焦CPTPP 持久戰壓縮中國經濟空間
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰