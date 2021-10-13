【解決電荒】中國煤炭期貨價格再度刷新紀錄新高

《經濟通通訊社１３日專訊》中國動力煤價格今日飆升至紀錄高位。產煤大省山西的汛情加
劇煤炭供應緊張問題，加上當局公布放開全部燃煤發電上網電價的新舉措，刺激電廠對煤炭的需
求，推升煤價再創新高。
交投最活躍的１月鄭州動力煤期貨周三早盤上漲８％，每噸報１７８１元（人民幣．下同）
。而今年迄今，累計飆升達１﹒２４倍。１１月期貨大升９﹒４％，至逾１８００元。（ｄｗ）
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