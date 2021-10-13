【大國博弈】外交部樂玉成：重視美方積極表態，對話大門隨時敞開

《經濟通通訊社１３日專訊》外交部副部長樂玉成接受中國國際電視台（ＣＧＴＮ）專訪時

表示，中方重視美方近期關於中美關係的積極表態，希望美方切實付諸政策和行動，多幹實事，

中方同美方保持高層溝通對話，表明中方始終本著善意和誠意，積極推動改善中美關係，對話大

門隨時敞開。



＊冀經貿合作成為打破中美關係僵局破冰船＊



樂玉成談及中美經貿關係時說，中方注意到美國貿易代表戴琪近期的講話中有一些積極因素

，美國應該思考如何與中國「再掛鈎」，希望美方真正改弦易轍，通過政商共同努力，使經貿合

作成為打破中美關係僵局的「破冰船」。

對於美方有些人在台灣問題不斷踩紅線，樂玉成表示，一個中國原則是中美建交和中美關係

的基石。把基石當牌打，就如同抱薪玩火一樣危險，奉勸台灣不要甘願被人當牌打。到頭來只會

淪為「廢牌」和「棄牌」，強調任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心

、堅定意志、強大能力。



＊孟晚舟回國證明沒甚麼能阻擋中國人前進＊



關於華為副董事長孟晚舟同美國達成協議回國，樂玉成表示，中美兩國元首通電話時，國家

主席習近平明確就孟晚舟事件做工作，要求美方盡快妥善解決。孟晚舟回國，去掉的不只是電子

腳鐐，而是霸權和脅迫的枷鎖，表明中國人民前進的步伐是阻擋不了，任何羈絆終將被清除。

樂玉成又批評美英澳建立三方安全夥伴關係，挑動地緣零和搏弈，百害而無一利，指這項安

排帶來核擴散風險，嚴重違反《不擴散核武器條約》精神，損害《南太平洋無核區條約》，日前

美國核潛艇在南海發生撞擊事故就是一個警示，指核潛艇頻繁出入南海，核擴散與核安全隱患很

大，弄不好將引發核災難。（ｊｔ）

