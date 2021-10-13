【聚焦人幣】廣東省赴澳門發行２２億人幣地方債，利率２﹒６８％

《經濟通通訊社１３日專訊》廣東省人民政府昨日（１２日）在澳門首次發行２２億元離岸

人民幣地方政府債券，票面利率為２﹒６８％、期限３年。這是首筆在澳門本地簿記發行、登記

托管並上市交易的地方政府債券。籌集資金將用於教育、科技、農業等領域。

本次發債吸引了兩岸及港澳，以及巴西、澳洲和日本的機構投資者參與，最終獲得超過３倍

的超額認購。（ｗｌ）

