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13/10/2021 10:50

【阿富汗局勢】王毅籲解除對阿國單邊制裁，助其拔除恐怖主義毒瘤

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國國務委員兼外長王毅周二（１２日）視像出席二十國集團
（Ｇ２０）阿富汗領導人特別峰會時表示，要推動阿富汗有關方面採取切實行動拔除恐怖主義毒
瘤，同時國際社會也要構建反恐統一戰線，摒棄雙重標準和選擇性反恐。他還強調，各方要盡快
施以援手，幫助阿富汗人民紓憂解困，作為阿當前困局始作俑者的國家更應汲取教訓，切實承擔
責任，仍在對阿單邊制裁的國家應盡快解除。
　　他並提出建議稱，要共同支持聯合國發揮協調作用，解決阿富汗問題的根本出路是幫助阿繼
續推進和平重建、實現經濟社會良性發展，仍在對阿單邊制裁的國家應盡快解除，國際金融機構
也要對阿減貧、基礎設施等項目加大資金支持。
　　王毅提及，中方正在加快落實向阿富汗提供價值２億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥
品緊急援助，首批物資已交付阿方。

＊美方將向阿富汗提供人道主義援助＊

　　阿富汗塔利班和美國政府代表近期在卡塔爾首都多哈舉行會晤，據官媒《環球時報》引述阿
臨時政府外交部發言人巴爾希的話稱，美方將向阿富汗提供人道主義援助，還將為其他人道組織
向阿富汗運送援助物資提供便利。
　　美國方面則在周日（１０日）表示，自塔利班８月重新奪取阿富汗政權以來，美國和塔利班
雙方高級官員之間的首次面對面會談是坦率和專業的。但美國重申，對於塔利班不僅要聽其言，
還要觀其行。（ｗｌ）

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