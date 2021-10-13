滬股通深股通今明關閉，周五恢復；圓規襲港，港股上午延遲開市

《經濟通通訊社１３日專訊》本港明日（１４日）重陽節假期，北向滬股通和深股通今明兩
日（１３日－１４日）關閉，周五（１５日）恢復交易。而期間，滬深股市仍如常交易。
此外，颱風圓規襲港，八號東北烈風或暴風信號現正生效。港交所公告，港股今日上午交易
時段會延遲開市，如果八號信號於中午１２時仍然生效，港股將全日停市，（ｃｔ）
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