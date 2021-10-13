【人行操作】人行連續５日１００億逆回購，今淨回籠９００億元

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，公開市場今

日進行１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率為２﹒２％，與此前持平。國

慶長假過後逆回購馬上縮量，今日為連續第５日百億元操作。

公開市場今日有１０００億逆回購到期，單日淨回籠９００億元。（ｃａ）

