【恒大困局】ＩＭＦ稱恒大危機或升級，降中國全年經濟增速至８％

《經濟通通訊社１３日專訊》負債超過３０００億美元的中國恒大（０３３３３）三周內第

三次未能如期兌付債券利息，短期內仍將有大量債務償還義務將到期，這加劇了市場對其影響蔓

延至其他房地產開發商的擔憂。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）在周二（１２日）發布的一份報告

和評論中表示，中國有能力解決與恒大集團債務相關的問題，但恒大危機有可能升級，造成更廣

泛的金融壓力。

ＩＭＦ貨幣和資本市場部主任Ｔｏｂｉａｓ Ａｄｒｉａｎ在該組織發布《全球金融穩定報

告》之際接受採訪，他認為中國當局有辦法應對情況。只有一件事可能出問題，那就是溝通不是

很清楚，沒有採取必要的步驟。他又認為，政府目前已經控制住了蔓延的影響。

知情人士此前表示，中國政府已敦促國有企業和國有房地產開發商購買恒大的部分資產。Ａ

ｄｒｉａｎ表示，只要當局有一個明確的計劃，其預計問題就會得到解決。



＊公共投資低於預期，ＩＭＦ下調中國明年經濟增速至５﹒６％＊



ＩＭＦ昨日還發布的最新一期《世界經濟展望報告》顯示，２０２１年全球經濟有望持續復

甦但勢頭趨緩，預計全年增長率為５﹒９％，較７月份預測值下調０﹒１個百分點。具體來看，

今年發達經濟體經濟將增長５﹒２％，較７月份預測值下調０﹒４個百分點；新興市場和發展中

經濟體經濟將增長６﹒４％，較７月份預測值上調０﹒１個百分點。

其中，ＩＭＦ預計中國的增長會放緩。ＩＭＦ認為，中國的公共投資低於預期，分別將

２０２１年和２０２２年的增速預期下調０﹒１個百分點，降至８％和５﹒６％。風險包括中國

相關部門收緊房地產市場政策，存在恒大集團經營危機等隱憂等。（ｗｌ）

