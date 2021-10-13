  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/10/2021 11:18

【恒大困局】ＩＭＦ稱恒大危機或升級，降中國全年經濟增速至８％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》負債超過３０００億美元的中國恒大（０３３３３）三周內第
三次未能如期兌付債券利息，短期內仍將有大量債務償還義務將到期，這加劇了市場對其影響蔓
延至其他房地產開發商的擔憂。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）在周二（１２日）發布的一份報告
和評論中表示，中國有能力解決與恒大集團債務相關的問題，但恒大危機有可能升級，造成更廣
泛的金融壓力。
　　ＩＭＦ貨幣和資本市場部主任Ｔｏｂｉａｓ　Ａｄｒｉａｎ在該組織發布《全球金融穩定報
告》之際接受採訪，他認為中國當局有辦法應對情況。只有一件事可能出問題，那就是溝通不是
很清楚，沒有採取必要的步驟。他又認為，政府目前已經控制住了蔓延的影響。
　　知情人士此前表示，中國政府已敦促國有企業和國有房地產開發商購買恒大的部分資產。Ａ
ｄｒｉａｎ表示，只要當局有一個明確的計劃，其預計問題就會得到解決。

＊公共投資低於預期，ＩＭＦ下調中國明年經濟增速至５﹒６％＊

　　ＩＭＦ昨日還發布的最新一期《世界經濟展望報告》顯示，２０２１年全球經濟有望持續復
甦但勢頭趨緩，預計全年增長率為５﹒９％，較７月份預測值下調０﹒１個百分點。具體來看，
今年發達經濟體經濟將增長５﹒２％，較７月份預測值下調０﹒４個百分點；新興市場和發展中
經濟體經濟將增長６﹒４％，較７月份預測值上調０﹒１個百分點。
　　其中，ＩＭＦ預計中國的增長會放緩。ＩＭＦ認為，中國的公共投資低於預期，分別將
２０２１年和２０２２年的增速預期下調０﹒１個百分點，降至８％和５﹒６％。風險包括中國
相關部門收緊房地產市場政策，存在恒大集團經營危機等隱憂等。（ｗｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/10/2021
【虛幣世界】摩通CEO評論比特幣令市場情緒低落　虛幣價格低走
中國故事12/10/2021
《神州經脈》監管恐波及金融機構　電價市場化改革推進　滬指微跌
財經熱話12/10/2021
傳中房協開座談會摸底　積弱內房逆市反彈
財經熱話12/10/2021
人行：深圳在港發人民幣債進一步擴大中國債市對外開放水平
財經熱話12/10/2021
深圳市在港發行離岸人民幣債券　港交所：進一步鞏固香港地位
剖析天下12/10/2021
【CPTPP】美日重新聚焦CPTPP 持久戰壓縮中國經濟空間
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金