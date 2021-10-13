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即市新聞

13/10/2021 12:04

【數據前瞻】機構料９月ＣＰＩ小幅上行，ＰＰＩ破１０或創紀錄高

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局將於明日（１４日）公布９月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據
。據《路透》綜合逾３０家機構預估中值顯示，豬肉價格逆季節性下跌，食品項進一步拖累９月
ＣＰＩ，但非食品價格可能回升，預計帶動９月ＣＰＩ同比漲幅小幅上行至０﹒９％（８月同比
漲０﹒８％）。
　　而在能耗雙控、煤炭供給短缺，疊加海外「缺氣」等影響下，能源類大宗商品價格大幅上漲
，９月ＰＰＩ同比漲幅恐將破１０並達到１０﹒５％，創下自１９９６年１０月有該數據記錄以
來的新高，８月ＰＰＩ同比漲９﹒５％。中國ＰＰＩ同比漲幅上次突破１０％是在２００８年８
月，當時為１０﹒１％。

＊非食品消費品ＣＰＩ或繼續上行＊

　　中金公司指出，９月豬肉價格旺季不旺、逆季節性下跌，鮮菜鮮果供應充裕，價格同比放緩
，食品項料進一步拖累９月ＣＰＩ；但非食品消費品ＣＰＩ同比或隨著ＰＰＩ在當前３％左右的
高位上繼續上行，房租繼續修復，隨著疫情的緩解，服務等服務價格或有所改善。
　　國泰君安宏觀團隊引述數據顯示，港口動力煤９月漲幅達到２４％，布蘭特原油９月均價超
過每桶７４美元，並且一度摸高到８０美元╱桶，創年內新高。工業金屬整體環比８月小幅上漲
，不過在９月的大多數時間呈震盪走勢。（ｗｌ）

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