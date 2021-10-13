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13/10/2021 17:13

【聚焦數據】人行：９月新增人民幣貸款１﹒６６萬億元，少於預期

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，９月份，人民幣貸款增加１﹒６６萬億元　（
人民幣．下同），同比少增２３２７億元，按月則多增４４００億元，惟少於市場預期的增１﹒
８５萬億元。
　　前三季度，人民幣貸款增加１６﹒７２萬億元，同比多增４６２４億元。分部門看，住戶貸
款增加６﹒３５萬億元，其中，短期貸款增加１﹒６３萬億元，中長期貸款增加４﹒７２萬億元
；企（事）業單位貸款增加１０﹒４８萬億元，其中，短期貸款增加１﹒０４萬億元，中長期貸
款增加８﹒３３萬億元，票據融資增加８１４８億元；非銀行業金融機構貸款減少１６１９億元

　　９月末，本外幣貸款餘額１９５﹒５６萬億元，同比增長１１﹒４％。月末人民幣貸款餘額
１８９﹒４６萬億元，同比增長１１﹒９％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒２個和１﹒１
個百分點。外幣貸款餘額９４１４億美元，同比增長４﹒７％。前三季度外幣貸款增加７４２億
美元，同比少增３８３億美元。９月份，外幣貸款減少１５億美元，同比少減１９億美元。

＊９月末本外幣存款餘額增８﹒７％，其中外幣存款增１７％＊

　　存款方面，９月份，人民幣存款增加２﹒３３萬億元，同比多增７４３７億元。前三季度人
民幣存款增加１６﹒６１萬億元，同比少增１﹒５４萬億元。其中，住戶存款增加８﹒４９萬億
元，非金融企業存款增加２﹒０２萬億元，財政性存款增加１﹒２１萬億元，非銀行業金融機構
存款增加３﹒１８萬億元。
　　９月末，本外幣存款餘額２３５﹒６２萬億元，同比增長８﹒７％。月末人民幣存款餘額
２２９﹒１８萬億元，同比增長８﹒６％，增速比上月末高０﹒３個百分點，比上年同期低２﹒
１個百分點。外幣存款餘額９９２７億美元，同比增長１７％。前三季度外幣存款增加１０３４
億美元，同比多增１２５億美元。９月份，外幣存款減少７０億美元，同比多減３６２億美元。
（ｗｌ）

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