【聚焦數據】人行：９月新增人民幣貸款１﹒６６萬億元，少於預期

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，９月份，人民幣貸款增加１﹒６６萬億元 （

人民幣．下同），同比少增２３２７億元，按月則多增４４００億元，惟少於市場預期的增１﹒

８５萬億元。

前三季度，人民幣貸款增加１６﹒７２萬億元，同比多增４６２４億元。分部門看，住戶貸

款增加６﹒３５萬億元，其中，短期貸款增加１﹒６３萬億元，中長期貸款增加４﹒７２萬億元

；企（事）業單位貸款增加１０﹒４８萬億元，其中，短期貸款增加１﹒０４萬億元，中長期貸

款增加８﹒３３萬億元，票據融資增加８１４８億元；非銀行業金融機構貸款減少１６１９億元

。

９月末，本外幣貸款餘額１９５﹒５６萬億元，同比增長１１﹒４％。月末人民幣貸款餘額

１８９﹒４６萬億元，同比增長１１﹒９％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒２個和１﹒１

個百分點。外幣貸款餘額９４１４億美元，同比增長４﹒７％。前三季度外幣貸款增加７４２億

美元，同比少增３８３億美元。９月份，外幣貸款減少１５億美元，同比少減１９億美元。



＊９月末本外幣存款餘額增８﹒７％，其中外幣存款增１７％＊



存款方面，９月份，人民幣存款增加２﹒３３萬億元，同比多增７４３７億元。前三季度人

民幣存款增加１６﹒６１萬億元，同比少增１﹒５４萬億元。其中，住戶存款增加８﹒４９萬億

元，非金融企業存款增加２﹒０２萬億元，財政性存款增加１﹒２１萬億元，非銀行業金融機構

存款增加３﹒１８萬億元。

９月末，本外幣存款餘額２３５﹒６２萬億元，同比增長８﹒７％。月末人民幣存款餘額

２２９﹒１８萬億元，同比增長８﹒６％，增速比上月末高０﹒３個百分點，比上年同期低２﹒

１個百分點。外幣存款餘額９９２７億美元，同比增長１７％。前三季度外幣存款增加１０３４

億美元，同比多增１２５億美元。９月份，外幣存款減少７０億美元，同比多減３６２億美元。

（ｗｌ）

