【聚焦數據】９月美元計出口增２８﹒１％大勝預期，進口增速略遜

《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關總署公布，以美元計，今年９月進出口總值５４４７
﹒２億美元，同比增２３﹒３％。其中，出口同比增２８﹒１％，大幅高於市場預期的增２１％
；進口同比增１７﹒６％，略遜於預期的增２０％。當月貿易順差擴至６６７﹒６億美元，亦多
於市場預期的順差４６８億美元。
１－９月累計，中國進出口總值４３７４１﹒１億美元，同比增３２﹒８％。其中，出口增
３３％，進口增３２﹒６％。期內累計實現貿易順差４２７５﹒４億美元。
＊９月人民幣計出口同比增１９﹒９％，進口增１０﹒１％＊
若以人民幣計，中國９月進出口總值３﹒５３萬億元（人民幣．下同），同比增１５﹒４％
，增速較８月份回落３﹒５個百分點。其中，９月出口同比增１９﹒９％，進口增１０﹒１％。
當月貿易順差４３３１﹒９億元，顯著多於預估的２８６７億元。
前三季度，中國貨物貿易進出口總值２８﹒３３萬億元，同比增長２２﹒７％。其中，出口
增長２２﹒７％；進口增長２２﹒６％。與２０１９年同期相比，進出口、出口、進分別增長
２３﹒４％、２４﹒５％、２２％。
海關指，季度進出口規模逐季抬升、增速逐步回落。從季度看，一、二、三季度進出口值分
別為８﹒５１萬億元、９﹒５９萬億元、１０﹒２３萬億元，同比分別增長２９﹒７％、２５﹒
２％、１５﹒２％，增速逐季回落。（ｗｌ）
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