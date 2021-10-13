【聚焦人幣】財政部：下周三在港增發６０億人民幣國債

《經濟通通訊社１３日專訊》國家財政部公布，下周三（２０日）在香港招標發行６０億元
人民幣國債，當中包括４５億元人民幣２０２３年到期國債及１５億元人民幣２０２８年到期國
債。有關國債可供合資格的中央結算系統成員以價格為標的，通過中央結算系統債券投標平台進
行競價投標。
增發的２０２３年、２０２８年國債將會與原有相同年期國債合併，２０２３年國債年利率
為２﹒４１厘，２０２８年國債年利率為３﹒６厘。（ｄｗ）
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