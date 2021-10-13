【聚焦數據】人行：９月社融增量２﹒９萬億元，遜於預期

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，２０２１年９月份的社會融資規模增量為２﹒

９萬億元（人民幣．下同），低於市場預計的３﹒１０５萬億元，亦少於７月的新增社融２﹒

９６萬億元。

而累計前三季度社會融資規模增量２４﹒７５萬億元，比上年同期少４﹒８７萬億元，比

２０１９年同期多４﹒１４萬億元。

其中，前三季度對實體經濟發放的人民幣貸款增加１６﹒８３萬億元，同比多增１４００億

元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加２５３１億元，同比少增５２１億元；委托貸款

減少１１４２億元，同比少減２０４８億元；信託貸款減少１﹒２３萬億元，同比多減８１３３

億元；未貼現的銀行承兌匯票減少２２２８億元，同比多減７９０４億元；企業債券凈融資２﹒

４３萬億元，同比少１﹒６６萬億元；政府債券凈融資４﹒４２萬億元，同比少２﹒３２萬億元

；非金融企業境內股票融資８１４２億元，同比多２０４３億元。

從結構看，前三季度對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的６８％，同比高

１１﹒７個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比１％，同比持平；委托貸款佔比

負０﹒５％，同比高０﹒６個百分點；信託貸款佔比負５％，同比低３﹒６個百分點；未貼現的

銀行承兌匯票佔比負０﹒９％，同比低２﹒８個百分點；企業債券佔比９﹒８％，同比低４個百

分點；政府債券佔比１７﹒８％，同比低４﹒９個百分點；非金融企業境內股票融資佔比３﹒３

％，同比高１﹒２個百分點。（ｄｗ）





