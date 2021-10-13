【ＦＯＣＵＳ】９月外貿喜憂參半，降準或已箭在弦上

【ＦＯＣＵＳ】官方製造業ＰＭＩ新出口訂單指數連跌６個月，似乎未改中國出口的韌性，

以美元計，９月錄按年增２８﹒１％（預期：２１﹒５％）。進口則錄按年增１７﹒６％（預期

：２０﹒９％），鐵礦砂、銅、原油進口均價年初至今飆升３２％－６７％。外貿表現喜憂參半

，但面對全球經濟復甦日漸失勢，降準或已箭在弦上。



＊經濟或臨滯脹衰退夾擊＊



海關總署周三（１３日）公布，８月意外放閃的出口，９月表現再次優於預期。要論最大功

臣，跟疫情相關的紡織類、醫療儀器類出口不升反跌，惟手機出口額按月大增８８％，高新技術

產品、玩具出口額亦雙雙按月增１２％。海外需求持續蓬勃，推動９月出口絕對值續升至

３０５７﹒４億美元，連續第三個月刷新歷史紀錄。

再看進口，儘管煤、銅進口９月止跌回升，但原油、大豆、鐵礦砂進口縮水。首９月

計，整體進口價格上漲１１﹒３％，其中鐵礦砂、銅、原油、大豆進口均價按年分別漲６７％、

３８％、３３％、２９％。

眼見變種病毒已從過去三個月的市場頭號風險，跌至本月的僅列第四，取而代之的首三大風

險分別為，一，通脹及債券收益率上升；二，央行政策失誤；三，強勁增長或非常短暫；全球經

濟似正陷入或滯脹、或衰退、或兩者夾擊的陰影。



＊預期管理措施勢將出台＊



國際貨幣基金組織周二（１２日）發表最新《世界經濟展望》就指，全球通脹風險偏向上行

，而增長動力傾向下斜，其核心預測之一，就是通脹將在年底急劇上升，呼籲各國央行警惕，並

盡早採取行動收緊貨幣政策。

對中國而言，鑑於ＰＰＩ並未明顯向ＣＰＩ傳導，而國？大宗商品價格上漲隨著官方出手增

加供應或近拐點，經濟或正處於滯脹的尾聲乃至步向衰退的前期的分叉口。

值得留意的是，繼多地出台樓市「限跌令」後，東北重鎮哈爾濱近日推出人才買樓最高補貼

１０萬元人民幣等穩定樓市１６條政策，被形容為「打響救市第一槍」。面對房企拿地「躺平」

、樓市成交急凍，乃至投資、消費增速節節放緩，一系列預期管理措施勢將出台，央媽或最快本

月底再次祭出降准大招。（經濟通通訊社 俞瑾）

