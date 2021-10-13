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13/10/2021 17:14

【聚焦數據】人行：９月末社融規模存量３０８萬億，同比增１０％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，９月末社會融資規模存量為３０８﹒０５萬億
元（人民幣．下同），同比增長１０％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１８８﹒４２萬億元，同比增長１２％；對實體
經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒３５萬億元，同比下降０﹒２％；委託貸款餘額為
１０﹒９３萬億元，同比下降１﹒８％；信託貸款餘額為５﹒１４萬億元，同比下降２７％；未
貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒２８萬億元，同比下降１５﹒８％；企業債券餘額為２９﹒２５
萬億元，同比增長６﹒９％；政府債券餘額為５０﹒４６萬億元，同比增長１３﹒５％；非金融
企業境內股票餘額為９﹒０６萬億元，同比增長１３﹒８％。
　　從結構看，９月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒２％
，同比高１﹒１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒８％，同比持平
；委託貸款餘額佔比３﹒５％，同比低０﹒５個百分點；信託貸款餘額佔比１﹒７％，同比低０
﹒８個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒１％，同比低０﹒３個百分點；企業債券餘
額佔比９﹒５％，同比低０﹒３個百分點；政府債券餘額佔比１６﹒４％，同比高０﹒５個百分
點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比高０﹒１個百分點。（ｃａ）

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