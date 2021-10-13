颱風襲港暫時造成１死１５傷，至少５８宗塌樹９宗水浸報告

《經濟通通訊社１３日專訊》八號東北烈風或暴風訊號仍然生效。醫管局表示，截至今日下
午２時４５分，１６名市民（９男７女）在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治，其中一
名男子死亡。
至目前為止，民政事務總署在各區共開放２４個臨時庇護中心，共有２４７人入住。
截至今日下午２時，政府１８２３電話中心收到５８宗塌樹報告。另外，渠務署確認９宗水
浸個案。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。（ｃｌ）
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