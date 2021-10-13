【新冠肺炎】社區疫苗接種中心和醫院疫苗接種站全日暫停開放

《經濟通通訊社１３日專訊》政府今日宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現時仍然生效，

２０１９冠狀病毒病疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心和醫院疫苗接種站今日將繼續暫停

開放。因社區疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知

新的接種日期和時間。（ｃｌ）

