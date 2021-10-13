【新冠肺炎】社區疫苗接種中心和醫院疫苗接種站全日暫停開放

《經濟通通訊社１３日專訊》政府今日宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現時仍然生效，
２０１９冠狀病毒病疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心和醫院疫苗接種站今日將繼續暫停
開放。因社區疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知
新的接種日期和時間。（ｃｌ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|財經熱話13/10/2021
《假後部署》港股今明兩日休市，電力及煤碳板塊將續有支持
|財經熱話13/10/2021
金價中短期走勢波動難免 長遠仍值得看好，可選黃金ETF
|FOCUS13/10/2021
【FOCUS】9月外貿喜憂參半 降準或已箭在弦上
|財經熱話13/10/2021
【虛幣世界】摩通CEO評論比特幣令市場情緒低落 虛幣價格低走
|中國故事12/10/2021
《神州經脈》監管恐波及金融機構 電價市場化改革推進 滬指微跌
|財經熱話12/10/2021
傳中房協開座談會摸底 積弱內房逆市反彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰