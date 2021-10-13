【企業盈警】豐德麗（００５７１）料全年虧損減最少９０％

《經濟通通訊社１３日專訊》豐德麗控股（００５７１）公布，預期截至７月３１日止年度
虧損比去年度虧損約８５﹒８５億元將大幅減少至不少於９０％。
該集團指，該年度綜合虧損大幅減少主因於去年５月完成出售麗豐控股（０１１２５）後不
再錄得出售後的虧損及麗豐集團經營業績、使用權資產及物業、廠房及設備減值減少；及並無商
譽減值所致。
該集團預期於本月１９日公布業績。（ｗｈ）
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