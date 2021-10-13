【企業盈警】麗豐控股（０１１２５）料全年虧損減最少４０％

《經濟通通訊社１３日專訊》麗豐控股（０１１２５）公布，預期截至７月３１日止年度虧
損比去年度淨虧損約１０﹒０６億元將大幅減少至不少於４０％。
該集團指，虧損收窄主因本年度投資物業公平值並無重大減值及已落成待售物業並無撇減至
可變現淨值，以及本年度部分來自重估投資物業公平值收益被發展中物業撇減至可變現淨值所抵
銷。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
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