【北水炒Ｄ乜】淨流入３０億人幣，續買騰訊復沽藥明

《經濟通通訊社１３日專訊》恒指低開３２９點，報２４９９５點。最高跌１３６點報

２５１８８點，最低跌４５９點報２４８６５點。恒指收報２４９６２點，跌３６２點或１﹒

４３％。

按額度計算，北水全日淨流入３０億元人民幣，減少８﹒２％。騰訊控股（００７００）、

舜宇光學科技（０２３８２）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是藥明生物

（０２２６９）、贛鋒鋰業（０１７７２）、中國海洋石油（００８８３）。

主板成交１３６９﹒８７億元減少１５﹒９％。其中港股通成交２６５﹒１億元，佔總成交

１９﹒４％。



騰訊控股跌２﹒５８％報４８３﹒２元，北水淨買入８﹒６億元。舜宇光學科技跌４﹒１７

％報１９３﹒２元，北水淨買入５﹒３億元。美團跌３﹒０３％報２６９元，北水淨買入４﹒３

億元。藥明生物跌３﹒３％報１０８﹒４元，北水淨賣出７﹒２億元。贛鋒鋰業跌３﹒５８％報

１３２元，北水淨賣出２﹒９億元。中國海洋石油跌２﹒３６％報８﹒６９元，北水淨賣出１﹒

１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ８﹒６２

舜宇光學科技 （０２３８２） ５﹒２５

美團 （０３６９０） ４﹒３０

中糧家佳康 （０１６１０） １﹒９２

中國電信 （００７２８） １﹒７１

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） －７﹒１６

贛鋒鋰業 （０１７７２） －２﹒８８

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒１４

華潤電力 （００８３６） －０﹒５９

小米集團 （０１８１０） －０﹒５１

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