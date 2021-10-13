《日入而息》八號颱風來襲港股全日停市，內地出口數據強勁

《今天重點》
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港交所（００３８８）證券及衍生產品市場全日暫停交易
銀行公會表示所有銀行全日暫停營業
天文台改發３號強風訊號
人行連續５日１００億逆回購，今淨回籠９００億元；９月社融增量２﹒９萬億元，遜於預期
；９月末社融規模存量３０８萬億，同比增１０％；９月新增人民幣貸款１﹒６６萬億元，少
於預期
９月美元計出口增２８﹒１％大勝預期，進口增速略遜
ＩＭＦ稱恒大（０３３３３）危機或升級，降中國全年經濟增速至８％
渣打溫拓思稱不認為中國政府會聽任雷曼時刻到來
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《深滬股市》
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出口數據強勁助攻，滬指收升０﹒４２％成交５個月低
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《深滬股市》
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出口數據強勁助攻，滬指收升０﹒４２％成交５個月低
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《公司資訊》
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港交所（００３８８）證券及衍生產品市場全日暫停交易
傳Ｍａｎｎｅｒ Ｃｏｆｆｅｅ最快明年赴港上市；Ｍａｎｎｅｒ Ｃｏｆｆｅｅ澄清未有赴港
上市計劃
阿里巴巴（０９９８８）釘釘總用戶數突破５億；阿里巴巴創辦人馬雲據報現身香江，密會商界
友人
匯豐深切哀悼鄭慧敏辭世，稱讚是新一代女性銀行家典範
恒生（０００１１）對前副董事長兼行政總裁鄭慧敏離世深表哀悼
零跑汽車據報考慮最快明年赴港上市，擬籌７８億元
中移動（００９４１）近百億元光纜大標落地，１４家入圍中標候選人
太平洋航運（０２３４３）第三季小靈便型乾散貨船日均收入約為２﹒４４萬元
嘉里物流（００６３６）順豐創辦人王衞獲委任為董事會主席及非執董
中國環保科技（００６４６）已向張子洪配發及發行３６５０萬股認購股份
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《國企紅籌》
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中國通信服務（００５５２）總裁黃曉慶將代行董事長職權
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《神州民企》
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達達、京東（０９６１８）聯手推出「小時購」，發力即時零售領域
世茂集團（００８１３）本月１５日按時兌付尚未償還本金８﹒２億美元票據
傳長汽（０２３３３）擬收購日產於巴塞羅那的工廠，加快海外擴張戰略
復星恒利表示新客戶本月底前完成首次入金可獲價值３００元購物禮券
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《中國要聞》
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機構料９月ＣＰＩ小幅上行，ＰＰＩ破１０或創紀錄高
民行料四季度進出口貿易續回落，企業成本壓力大
９月進口增速創年內低，德商銀行表明內需不太理想
中海晟融表示地產調控和能耗雙控對內需的影響正在顯現
吳清稱上海在吸引國內國際人才方面後續將有舉措出台
戴德梁行表示上海甲級寫字樓空置率已連續三季度下降
習近平將視頻出席聯合國全球可持續交通大會開幕式
海關表示大宗商品進口量減價揚，鐵礦砂均價大漲六成；四季度進出口增速料回落，惟總體向好
趨勢不變；中西部外貿加速，前三季進口半導體設備增三成
９月美元計出口增２８﹒１％大勝預期，進口增速略遜
調查指人行多次釋放穩健信號，機構對降準期待值減弱
內地９月進出口增長１５﹒４％，前三季增速逐季回落
中央鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育
上交所恢復先正達集團發行上市審核
國辦表示提高高校畢業生個人最高貸款額度至２０萬元
人行連續５日１００億逆回購，今淨回籠９００億元；９月社融增量２﹒９萬億元，遜於預期；
９月末社融規模存量３０８萬億，同比增１０％；９月新增人民幣貸款１﹒６６萬億元，少於預
期
中央依法治國辦對京津粵等８省區市啟動督察；中央對人行、中證監、銀保監、外匯局展開巡視
工作
幣安表示將於年底下架ＣＮＹ交易區並清退中國大陸用戶
虛幣平台ＯＫＥｘ表示保持「退出中國大陸市場」政策
「十四五」時期上海國企創新投入將不低於３０００億元人民幣
上海到２０２５年將基本建成郵政快遞國際樞紐中心
北京以底價成交５宗商品住宅用地，成交額１３０億元
王毅稱願與智利就中國申請加入ＣＰＴＰＰ保持溝通
章建華出席第七次中英能源對話，籲深化清潔能源合作
內地９月Ｍ２同比增速擴至８﹒３％，高於預期
發改委同意８０億元建設中石化龍口液化天然氣接收
上海檢察機關決定逮捕上海電氣原副總裁呂亞臣
廣東提示商品房交易風險，包括以高於備案價格銷售
京津冀及周邊鋼鐵業實行錯峰生產，為期４個月
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒７％，報１６３４７﹒９９點
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《其他消息》
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天文台改發３號強風訊號
天文台取消黃色暴雨警告
東鐵紅磡至大圍站供電故障需額外行車時間
颱風「圓規」襲港期間釀一死廿傷，接７２宗塌樹１０宗水浸報告
啟德新急症醫院地基工程現沉降超標即時停工
澳門氣象局表示風力減弱，改發三號風球
國殤之柱限今午５時移走，高志活稱已去信港大要求召開聆訊
支聯會表示港大校方應與高志活接洽，處理「國殤之柱」去留安排
港大限期後仍未移走「國殤之柱」，正諮詢法律意見
金管局表示９月外匯基金境外資產減少１７０億元
畢馬威表示港深雙城發展戰略帶動粵港澳深度融合
據報李澤楷持股Ｈｙｐｈｅｎ與ＳＰＡＣ合併，估值或達１０億美元
教育局表示如下午５時前取消八號信號，夜校恢復上課
楊潤雄稱定期與前線教師見面，了解所思所想
銀行公會表示所有銀行全日暫停營業
颱風「圓規」襲港，暫時造成一死六傷
馬會表示今晚跑馬地夜賽取消
戴德梁行料第四季寫字樓租金再下調１至１﹒５％
眾安銀行向全港打工仔推出「出糧ＦａｓｔＰａｓｓ」
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《大國博弈》
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中國前三季對美國進出ロ３﹒５２萬億元增２４﹒９％
外交部樂玉成稱重視美方積極表態，對話大門隨時敞開
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《恒大困局》
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ＩＭＦ稱恒大（０３３３３）危機或升級，降中國全年經濟增速至８％
渣打溫拓思稱不認為中國政府會聽任雷曼時刻到來
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《解決電荒》
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中國煤炭期貨價格再創新高，山西汛情加劇供應緊張
山西焦煤集團獲進出口銀行１０億貸款助災後保供穩產
李克強稱樂見中蒙兩國擴大煤炭貿易規模
鄭商所翻倍上調動力煤期貨部分合約交易手續費
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《新冠肺炎》
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本港新增３宗確診，其中兩患者已打兩劑科興疫苗
陳肇始稱「港版健康碼」或紀錄當事人行蹤等資料
何栢良稱世衛認為部分人需打第三針才算基本完成接種
社區疫苗接種中心和醫院疫苗接種站全日暫停開放
１３歲男童接種復必泰後胸痛，懷疑心肌炎或心包炎
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