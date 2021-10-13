  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/10/2021 18:39

《日入而息》八號颱風來襲港股全日停市，內地出口數據強勁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
港交所（００３８８）證券及衍生產品市場全日暫停交易　　　　　　　　　　　　　　　　
銀行公會表示所有銀行全日暫停營業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天文台改發３號強風訊號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行連續５日１００億逆回購，今淨回籠９００億元；９月社融增量２﹒９萬億元，遜於預期
；９月末社融規模存量３０８萬億，同比增１０％；９月新增人民幣貸款１﹒６６萬億元，少
於預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
９月美元計出口增２８﹒１％大勝預期，進口增速略遜　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＩＭＦ稱恒大（０３３３３）危機或升級，降中國全年經濟增速至８％　　　　　　　　　　
渣打溫拓思稱不認為中國政府會聽任雷曼時刻到來　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　出口數據強勁助攻，滬指收升０﹒４２％成交５個月低
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　出口數據強勁助攻，滬指收升０﹒４２％成交５個月低
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
港交所（００３８８）證券及衍生產品市場全日暫停交易　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳Ｍａｎｎｅｒ　Ｃｏｆｆｅｅ最快明年赴港上市；Ｍａｎｎｅｒ　Ｃｏｆｆｅｅ澄清未有赴港
上市計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿里巴巴（０９９８８）釘釘總用戶數突破５億；阿里巴巴創辦人馬雲據報現身香江，密會商界
友人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯豐深切哀悼鄭慧敏辭世，稱讚是新一代女性銀行家典範　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒生（０００１１）對前副董事長兼行政總裁鄭慧敏離世深表哀悼　　　　　　　　　　　　　
零跑汽車據報考慮最快明年赴港上市，擬籌７８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中移動（００９４１）近百億元光纜大標落地，１４家入圍中標候選人　　　　　　　　　　　
太平洋航運（０２３４３）第三季小靈便型乾散貨船日均收入約為２﹒４４萬元　　　　　　　
嘉里物流（００６３６）順豐創辦人王衞獲委任為董事會主席及非執董　　　　　　　　　　　
中國環保科技（００６４６）已向張子洪配發及發行３６５０萬股認購股份　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國通信服務（００５５２）總裁黃曉慶將代行董事長職權
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　達達、京東（０９６１８）聯手推出「小時購」，發力即時零售領域　　　　
　　世茂集團（００８１３）本月１５日按時兌付尚未償還本金８﹒２億美元票據
　　傳長汽（０２３３３）擬收購日產於巴塞羅那的工廠，加快海外擴張戰略　　
　　復星恒利表示新客戶本月底前完成首次入金可獲價值３００元購物禮券　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
機構料９月ＣＰＩ小幅上行，ＰＰＩ破１０或創紀錄高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
民行料四季度進出口貿易續回落，企業成本壓力大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
９月進口增速創年內低，德商銀行表明內需不太理想　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中海晟融表示地產調控和能耗雙控對內需的影響正在顯現　　　　　　　　　　　　　　　　　
吳清稱上海在吸引國內國際人才方面後續將有舉措出台　　　　　　　　　　　　　　　　　　
戴德梁行表示上海甲級寫字樓空置率已連續三季度下降　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平將視頻出席聯合國全球可持續交通大會開幕式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海關表示大宗商品進口量減價揚，鐵礦砂均價大漲六成；四季度進出口增速料回落，惟總體向好
趨勢不變；中西部外貿加速，前三季進口半導體設備增三成　　　　　　　　　　　　　　　　
９月美元計出口增２８﹒１％大勝預期，進口增速略遜　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指人行多次釋放穩健信號，機構對降準期待值減弱　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地９月進出口增長１５﹒４％，前三季增速逐季回落　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上交所恢復先正達集團發行上市審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國辦表示提高高校畢業生個人最高貸款額度至２０萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行連續５日１００億逆回購，今淨回籠９００億元；９月社融增量２﹒９萬億元，遜於預期；
９月末社融規模存量３０８萬億，同比增１０％；９月新增人民幣貸款１﹒６６萬億元，少於預
期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央依法治國辦對京津粵等８省區市啟動督察；中央對人行、中證監、銀保監、外匯局展開巡視
工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
幣安表示將於年底下架ＣＮＹ交易區並清退中國大陸用戶　　　　　　　　　　　　　　　　　
虛幣平台ＯＫＥｘ表示保持「退出中國大陸市場」政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「十四五」時期上海國企創新投入將不低於３０００億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　
上海到２０２５年將基本建成郵政快遞國際樞紐中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京以底價成交５宗商品住宅用地，成交額１３０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王毅稱願與智利就中國申請加入ＣＰＴＰＰ保持溝通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
章建華出席第七次中英能源對話，籲深化清潔能源合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地９月Ｍ２同比增速擴至８﹒３％，高於預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
發改委同意８０億元建設中石化龍口液化天然氣接收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海檢察機關決定逮捕上海電氣原副總裁呂亞臣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東提示商品房交易風險，包括以高於備案價格銷售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京津冀及周邊鋼鐵業實行錯峰生產，為期４個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收跌０﹒７％，報１６３４７﹒９９點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　天文台改發３號強風訊號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　天文台取消黃色暴雨警告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東鐵紅磡至大圍站供電故障需額外行車時間　　　　　　　　　　　
　　颱風「圓規」襲港期間釀一死廿傷，接７２宗塌樹１０宗水浸報告　
　　啟德新急症醫院地基工程現沉降超標即時停工　　　　　　　　　　
　　澳門氣象局表示風力減弱，改發三號風球　　　　　　　　　　　　
　　國殤之柱限今午５時移走，高志活稱已去信港大要求召開聆訊　　　
　　支聯會表示港大校方應與高志活接洽，處理「國殤之柱」去留安排　
　　港大限期後仍未移走「國殤之柱」，正諮詢法律意見　　　　　　　
　　金管局表示９月外匯基金境外資產減少１７０億元　　　　　　　　
　　畢馬威表示港深雙城發展戰略帶動粵港澳深度融合　　　　　　　　
　　據報李澤楷持股Ｈｙｐｈｅｎ與ＳＰＡＣ合併，估值或達１０億美元
　　教育局表示如下午５時前取消八號信號，夜校恢復上課　　　　　　
　　楊潤雄稱定期與前線教師見面，了解所思所想　　　　　　　　　　
　　銀行公會表示所有銀行全日暫停營業　　　　　　　　　　　　　　
　　颱風「圓規」襲港，暫時造成一死六傷　　　　　　　　　　　　　
　　馬會表示今晚跑馬地夜賽取消　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　戴德梁行料第四季寫字樓租金再下調１至１﹒５％　　　　　　　　
　　眾安銀行向全港打工仔推出「出糧ＦａｓｔＰａｓｓ」　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國前三季對美國進出ロ３﹒５２萬億元增２４﹒９％
　　外交部樂玉成稱重視美方積極表態，對話大門隨時敞開
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《恒大困局》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＩＭＦ稱恒大（０３３３３）危機或升級，降中國全年經濟增速至８％
　　渣打溫拓思稱不認為中國政府會聽任雷曼時刻到來　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《解決電荒》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國煤炭期貨價格再創新高，山西汛情加劇供應緊張　
　　山西焦煤集團獲進出口銀行１０億貸款助災後保供穩產
　　李克強稱樂見中蒙兩國擴大煤炭貿易規模　　　　　　
　　鄭商所翻倍上調動力煤期貨部分合約交易手續費　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本港新增３宗確診，其中兩患者已打兩劑科興疫苗　　
　　陳肇始稱「港版健康碼」或紀錄當事人行蹤等資料　　
　　何栢良稱世衛認為部分人需打第三針才算基本完成接種
　　社區疫苗接種中心和醫院疫苗接種站全日暫停開放　　
　　１３歲男童接種復必泰後胸痛，懷疑心肌炎或心包炎　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｚｚ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/10/2021
《神州經脈》9月出口強進口弱　IMF降中國經濟預測　滬指止跌
財經熱話13/10/2021
《假後部署》港股今明兩日休市，電力及煤碳板塊將續有支持
財經熱話13/10/2021
金價中短期走勢波動難免　長遠仍值得看好，可選黃金ETF
FOCUS13/10/2021
【FOCUS】9月外貿喜憂參半　降準或已箭在弦上
財經熱話13/10/2021
【虛幣世界】摩通CEO評論比特幣令市場情緒低落　虛幣價格低走
中國故事12/10/2021
《神州經脈》監管恐波及金融機構　電價市場化改革推進　滬指微跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金