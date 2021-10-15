【油股回落】三桶油曾挫２－３％後跌幅收窄，可吼位買入嗎？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１５日報道》最大石油生產國沙特阿拉伯拒絕增產穩定油價的要

求，加上國際能源署（ＩＥＡ）預期原油需求上升，刺激國際油價漲１％。紐約期油創七年新高

；布蘭特期油亦創三年新高。不過，三桶油卻「斯人獨憔悴」，日中一度逆市回落２－３％。專

家認為，石油短缺問題有望紓緩，油股升勢或告一段落，籲吼位減持油股。



＊油價與三桶油走勢背馳，僅中海油半日錄資金淨主動買入＊



沙特阿拉伯拒絕加快石油增產，主要由於石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）需保護石油市場免受

天然氣和煤炭市場價格劇烈波動的影響。另一邊廂，國際能源署表示，由於近月石油需求上升，

產量僅輕微增加，導致原油庫存一直下降。消息帶挈紐約期油價格隔晚收升逾１％，每桶報８１

﹒３１美元，創近七年新高；布蘭特期油價格收市升近１％，每桶報８４美元，創２０１８年

１０月新高。

話雖如此，油價和三桶油走勢出現背馳現象。三桶油半日逆市走低，中石化（００３８６）

和中石油（００８５７）相對跑輸，均跌近１％，報３﹒９７元及３﹒９９元；中海油

（００８８３）跌０﹒２３％，報８﹒６７元。

據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，截至半日，從資金流向分析，僅中海油錄得資金淨

主動買入，規模近８８８萬元，中石油及中石化則分別錄得資金淨主動賣出２８１４萬及

１２５８萬元；資金淨質貨金額佔成交金額分別達８％及５％，規模不可忽視。

中海油半日跌幅相對另外兩隻油股小，事關大戶買家入市態度較進取。大戶（單宗成交金額

大於１００萬元）主動買沽比率為５５：４５，屬及格水平；反觀中石化和中石油，大戶主動買

沽比率分別報４１：５９及３９：６１，反映賣家沽貨意欲較大。



＊大摩：油價與油股走勢將同步，首選中石油＊



對於油價與油股的關連性，摩根士丹利提出觀點。該行認為，過去二十個月油價與油股走勢

不同步，主因是市場對於油價走勢看法存在分歧，但由於原油市場已由需求短缺，變為供應緊張

，對油價帶來支持，故預料未來數月油股受惠於高油價而走高。

大摩上調三桶油今明兩年的盈利預測，中石油升１７％及３９％、中海油升８％及２０％、

中石化升３％及８％，並一致獲上調目標價。該行首選中石油，目標價上調幅度超過１４％至５

﹒３３元，較半日收日價仍高逾３３％。



＊潘鐵珊：油價對油股的啟示性不大，三桶油若跌穿２０天線應先離場＊



即使油股獲大行看好，油價亦獲多間大行調升年底目標價，惟三桶油近期均見升勢乏力，應

如何解讀？香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏ

ｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，雖然油價接連破位，但相信隨著產油國於１１月起，每日增產

４０萬桶石油，料油價升勢將放緩，並在８０美元關爭持。

潘鐵珊亦有獨到見解，他認為，近月油股較油價提前展開升浪，提醒油價走勢對油股的啟示

性不大，又預計，隨着油股回落，未來油價升勢將放緩。

對於油股部署策略，他指出，中海油正下試自九月開展的上升軌，若短期進一步跌穿２０天

線（約８﹒５元），未來調整幅度將更大；建議持資者以２０天線作為離場位，無貨者現階段不

宜入市買入。

至於另外兩桶油，潘鐵珊同樣建議以２０天線作為離場位，避免股份大幅回調時招致更大虧

損。他補充，中石油的業務多元化，除了經營上游產油業務，天然氣業務亦轉趨成熟，抵銷國際

油價波動對股價的影響。相反，中石化較多從事下游業務，油價強勢變相增加石油副產品的生產

成本，抵銷上游產油業務的利好因素，故預期油價上升不會一面倒利好中石化業績。

