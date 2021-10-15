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即市新聞

15/10/2021 16:30

《盤後部署》恒指五十天線仍遇阻力，ＡＴＭ屢獲北水流入或續反彈

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港股假日後開市低開２００點後反彈，中午升至２０７點。恒
生指數全日收報２５３３０，升３６８點或升１﹒４８％，主板成交１７９６﹒１１億元。國企
指數報８９６６，升１１７點或升１﹒３２％。恒生科技指數報６３１８，升１１９點或升１﹒
９２％。
　　Ａ股向好，上證綜合指數報３５７２，升１４點或升０﹒４０％，成交４２５９﹒２５億元
人民幣。深證成份指數報１４４１５，升７４點或升０﹒５２％，成交５６３１﹒３７億元人民
幣。

＊短期可留意工業股等弱勢板塊＊

　　恒指繼續在五十天線的２５４２２點水平徘徊，而兩隻汽車股今天跑出。筆者認為，恒指短
期內仍屬整固中，但不宜看得太淡。
　　首先，北水在整個星期內多次買入兩大科投股騰訊（００７００）及美團（０３６９０），
沽空比率顯著下降，而「ＡＴＭ」三大藍籌已連跌多月，近期有北水流入或反映科技股市值已經
跌至一定水平，值得趁低吸納，加上市場憧憬科網股監管壓力漸明朗，「ＡＴＭ」三股料仍繼續
反彈，相信港股短期表現都不會太差，但目前仍在五十天線上遇阻力，暫時應在２４５００點至
２５４００點上浮動。
　　此外，近期航運股、電力股及煤炭股不斷被炒起，但相關概念股今天表現普遍乏力。當中，
中遠海控（０１９１９）為首的航運股持續低迷，如今跌至近半年新低，顯然炒過火需要回調，
接下來應注意電力股及資源股遭資金繼續沽售的板塊。
　　反而部分工業股重新造好，例如汽車股、光伏玻璃股、手機設備等估值開始吸引，加上限電
相信會盡快解決，料弱勢多時的工業板塊應可在短期內繼續反彈。（ｅｒ）

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