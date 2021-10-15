【外圍經濟】拜登簽署臨時債務上限法案，聯邦政府暫避債務違約

《經濟通通訊社１５日專訊》白宮發表聲明，美國總統拜登已簽署了臨時提高債務上限法案
。聯邦政府將可額外舉債４８００億美元，供政府部門營運至１２月３日。有關法案由參議院共
和黨領袖麥康奈爾提出，並獲參、眾兩院通過。
此次上調可避免聯邦政府在本月１８日債務違約。不過，麥康奈爾已表明共和黨不會再支持
提高上限，料１２月國會兩黨將再度將債務和支出問題陷入紛爭。（ｊｆ）
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