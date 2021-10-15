【國際要聞】美國前總統克林頓受感染入院，發言人強調非新冠肺炎

《經濟通通訊社１５日專訊》美國前總統克林頓因病入住加州大學爾灣分校附屬醫院。發言

人表示，７５歲的克林頓受到感染，但強調不是新冠肺炎，有指他是血液感染而入院。並指他的

情況改善，且精神良好。克林頓與１９９３至２００４年間出任總統，期間實現財政收支平衡與

國庫盈餘。（ｊｆ）

