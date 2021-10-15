【國際要聞】氣候大會打定輸數，克里預先承認減排目標或低於預期

《經濟通通訊社１５日專訊》美國白宮氣候問題特使克里日前表示，聯合國全球氣候變化大

會達成的減排目標可能低於預期。華府官員亦承認，大會未必能達成２０３０年前全球減排４５

％的目標。

大會將於２周後在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行。克里指，美國、歐盟和日本等國家和地區主張

加快減排，但他同時暗示會面對共和黨的反對。他說，若美國國會無法通過國內減排計劃，後果

形同前特朗普政府退出《巴黎氣候協定》。（ｊｆ）

