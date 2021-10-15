【外圍經濟】洛杉磯碼頭２４小時不間斷卸貨，美國供應鏈缺口縮窄

《經濟通通訊社１５日專訊》美國白宮港口特使波卡里當地時間周四表示，航運業承諾將在

洛杉磯碼頭全天候卸貨，為全美供應鏈短缺帶來曙光。波卡里表示，當局還採取了其他措施增加

運輸規模，例如建立臨時卸貨碼頭、加快批核貨車司機駕駛執照等。

洛杉磯碼頭９月處理８９﹒８萬個貨櫃，比去年同期增長１﹒７％，是該月歷來最大卸貨量

。預計今年將處理１０８０萬個貨櫃，按年增１７％。（ｊｆ）

