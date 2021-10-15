【外圍經濟】勞工短缺致生豬積壓，英國海外招攬８００屠夫助清貨

《經濟通通訊社１５日專訊》英國政府周四宣布，從海外招攬８００名屠夫協助屠宰積壓生
豬，他們將獲為期半年的臨時工作簽證。養豬業勞工及運輸司機短缺，導致農場有超過１２萬豬
隻未能及時宰殺。
英國環境、食物及鄉郊事務大臣尤俊仕表示，這批屠夫可於１２月３１日前入境，協助清理
積壓的生豬及存貨。他同時強調，英國應建立高薪及高科技國內勞工市場，不應依賴海外廉價勞
工，因此只給予這批屠夫臨時簽證。（ｊｆ）
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