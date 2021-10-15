【外圍經濟】傳豐田車下月減產１５萬輛，歐洲９月汽車銷量暴跌

《經濟通通訊社１５日專訊》日經新聞報道，受晶片短缺及中國限電影響，豐田汽車下月將

減產１５％，約１５萬輛。此外歐洲９月汽車銷量暴跌２５％，至９７萬輛，是１９９５年以來

同月最低。

受新冠疫情擾亂東南亞零件供應鏈影響，豐田９至１０月產量已下調４０％。雖然豐田期望

１２月產能會恢復，並仍堅持本財政年度可完成９００萬輛汽車的生產目標，但報道指豐田內部

有意見認為仍面臨不確定因素。（ｊｆ）



