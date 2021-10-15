【恒大困局】人行：恒大風險對金融行業的外溢性可控

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人民銀行舉行三季度數據發布會，人行巿

場司司長鄒瀾表示，恒大集團（０３３３３）總負債中的金融負債不到三分一，債權人也比較分

散，單個金融機構風險敞口不大，總體上看，其風險對金融行業的外溢性可控。

鄒瀾表示，目前相關部門和地方政府正在按照法制化市場化原則，依法依規開展風險處置化

解工作，督促恒大集團加大資產處置力度，加快恢復項目建設，維護住房消費者合法權益。在此

過程中，金融部門將配合住房城鄉建設部，各地方政府做好項目復工的金融風險。



＊恒大十多家項目子公司經營管理不善＊



他指出，恒大集團資產總模超過２萬億元人民幣。其中房地產開發項相約佔６０％，涉及到

十多家作為獨立法人的項目子公司，近年來這家公司經營管理不善，未能根據市場形勢變化審慎

經營，反而盲目多元化擴張，經營和財務指標嚴重惡化，最終爆發風險。

鄒瀾又表示，恒大集團在房地產行業是個別現象。經過近幾年的房地產宏觀調控，尤其是房

地產長效機制建立以後，大多數房地產企業經營穩健，財務指標也很好，房地產行業總體是健康

的。

