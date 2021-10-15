【債務風險】人行：敦促境外發債房企積極履行法定償債義務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人民銀行舉行三季度數據發布會，人行巿
場司司長鄒瀾表示，受個別房地產企業債券違約等風險事件的影響，境外的房地產企美元價格出
現大幅度的下跌，這是市場在違約事件出現後自然反應。人行將敦促發債企業及其股東嚴格遵守
市場紀律和規則，按照市場化法制化原則，妥善處理好自身的戰略問題，積極履行法定償債義務
。
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|財經熱話15/10/2021
《股市一周》汽車、科技股受捧，港股整周升493點
|財經熱話15/10/2021
盈喜追得過？贛鋒先低後高 中興急升後回順
|財經熱話15/10/2021
【油股回落】三桶油曾挫2-3%後跌幅收窄 可吼位買入嗎？
|財經熱話15/10/2021
許正宇:人幣計價股票納入港股通將為香港建立人幣交易生態圈
|財經熱話15/10/2021
中央促保障電煤供應限價增產 相關資源股同下挫
|FOCUS15/10/2021
【FOCUS】中美PPI齊恐未見頂 萬物短缺成「新瘟疫」?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰