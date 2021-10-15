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15/10/2021 16:14

【債務風險】人行：敦促境外發債房企積極履行法定償債義務

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人民銀行舉行三季度數據發布會，人行巿
場司司長鄒瀾表示，受個別房地產企業債券違約等風險事件的影響，境外的房地產企美元價格出
現大幅度的下跌，這是市場在違約事件出現後自然反應。人行將敦促發債企業及其股東嚴格遵守
市場紀律和規則，按照市場化法制化原則，妥善處理好自身的戰略問題，積極履行法定償債義務

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