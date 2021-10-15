【數據解讀】連平：當下有必要再降準５０點子

《經濟通通訊社１５日專訊》人行周三（１３日）公布，９月新增貸款１﹒６６萬億元（人

民幣．下同），稍低於預期；當月末人民幣貸款餘額１８９﹒４６萬億元，同比增長１１﹒９％

，延續前７個月放緩趨勢。９月社會融資規模增量為２﹒９萬億元，稍低於預期，同比減少

５６７５億元。

植信投資研究院院長連平對此評論指，前三季度信貸增速持續走低，受十一長假、部分工廠

限產與供電緊張問題，預計１０月信貸增長仍可能繼續下降。不過，經政策調整後，預計四季度

信貸增速將恢復到１２％左右，因政府債券發行規模將會逐步提高，企業直接融資增速將有可能

修復，社融增速將維持在１０％左右。

他指出，四季度抑制房價過度上漲和支持實體經濟發展的基調不會改變，貨幣政策將繼續保

持穩健靈活，前瞻性和有效性會受到更多關注，直達實體經濟的結構性貨幣政策工具很可能會繼

續出現，以保持流動性適度充裕。

另外，他又指，上半年人民幣存量存貸比為８２％，三季度升至８２﹒７％；同期人民幣增

量存量存貸比由９１％提升至１０１％。在這樣的背景下，部分商業銀行負債增長困難，信貸投

放能力受限。為保持信貸平穩增長，支持經濟穩健運行，當下仍有必要再降準０﹒５個百分點。

（ｌｃ）

