《午市前瞻》中美關係趨回暖或利好大市，２４６００料有短期支持

《經濟通通訊社１５日專訊》恒生指數半日收市報２５１７０，升２０７點或０﹒８３％，

主板成交１０３８﹒３億元。恒生中國企業指數報８９０７，升５８點或０﹒６６％。恒生科技

指數報６２６３，升６３點或１﹒０２％。



＊李偉傑： 內地加快碳中和，新能源概念股可作中長線部署＊



美國貿易代表戴琪今月８日與中國國務院副總理劉鶴舉行視像會議，戴琪稱談話是個「好開

始」。大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，中美關係影響

市場投資氣氛，最新階段貿易談判意味兩國關係有逐步回暖跡象，對大市或有幫助。他續指，部

分科網企業已受整改，面對更多整頓政策時的壓力相信不大，投資者要留意科技股能否延續上升

動力。他預期，現時港股屬短期整固，料在大概２５４００點水平（５０天線）遇上阻力，短期

支持位可留意２４６００點至２４７００點水平。

另外，據《人民日報》報道，外交部發言人趙立堅指，中國將用最短時間從「碳達峰」達至

「碳中和」，信義玻璃（００８６８）及信義光能（００９６８）等光伏玻璃股開市高走。李偉

傑表示，內地限電仍未明朗，與用電有關的光伏玻璃企業生產或有影響，投資者應留意限電措施

進展再作部署。他認為，部分太陽能、風力發電等新能源概念股，或受惠於加快「碳中和」的政

策，可中長線部署中國潔淨能源ＥＴＦ（０２８０９）。

