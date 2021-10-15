【數據解讀】溫天納：內地ＰＰＩ與ＣＰＩ的矛盾

《經濟通通訊社１５日專訊》內地出廠物價指數ＰＰＩ高企，但通脹卻相對溫和，但市場依

然擔心通脹潛在的隱現。自年初開始，內地ＰＰＩ持續上升，其實主要由上遊行業價格上升觸發

，然而ＰＰＩ向通脹ＣＰＩ的傳導卻受到限制。非常明顯，核心ＣＰＩ仍然顯示未形成全面通脹

，主要是核心ＣＰＩ上升動力不足，難以全面上升。



不過，針對一般低端內需領域，價格因素傳導相對暢順，但大內需領域、如地產相關、大消

費的傳導則較弱，價格傳導並不暢順，故此行業價格結構性趨勢並不一致。若我們細看，自今年

初，環球經濟政策並無特別考慮通脹因素，曲線透視結構性價格上升並無特別推動貨幣政策，故

此，估計明年第一季度經濟理應不會出現嚴重的滯脹情況，經濟基本面和貨幣政策不會形成兩面

衝擊的情形。



仔細分析，影響ＰＰＩ走勢的行業主要包括黑色金屬、石油化工、煤炭、有色金屬。供需兩

端並不配合，當中，ＰＰＩ分項對應的海外主要商品價格持續上升，而在「雙控」政策影響下，

內地相關上游產品供應受制。故此，目前無論是國內外供需狀況短期難以改善，推動這輪ＰＰＩ

上升的持續性較強，在政策影響下，ＰＰＩ位處高位的形勢或將延續至明年。



ＰＰＩ向ＣＰＩ傳導機制主要透過成本拉動、替代品拉動和需求拉動，傳導順暢程度的主要

影響因素為輸入型通脹的強度、各行業的議價能力和下游需求的旺盛程度，三種機制和影響因素

導致的ＰＰＩ向ＣＰＩ的傳導上出現時差。過去數年，因內地ＣＰＩ食品分項對於ＣＰＩ的影響

遠大於非食品項，而豬肉相關周期帶來的豬價波動遠超非食品分項的變化。另一方面，下游需求

虛弱導致核心ＣＰＩ持續偏弱，這兩個因素是導致ＣＰＩ無法出現大幅上升。



當海外生產逐漸復甦時，供需錯配的形勢在疫情的演變下仍然無法得到完全緩解，海外局部

地區的疫情導致部分外需再次向內地轉移，內地生產景氣持續，海外運輸價格持續高漲企。進入

下半年，極端天氣和疫情反復導致內地生產短期遭遇嚴重影響，前期大幅擴產造成的能耗超標導

致不少地方下發限產令、以及限電政策，進一步制約上遊行業供應，再次推升上游價格。



不過，雖然上遊行業持續價格上升，向中下游傳導的影響並不完全通暢，下游需求旺盛或者

議價能力強的行業能透過加價保證自身的利潤不被壓縮，帶動行業中下游形成量價齊升的形勢，

快速向下游轉嫁成本，完成價格上升傳導。在另一方面，若然位處下游需求疲弱，行業競爭格局

較為激烈的行業，如地產後周期、低端消費品等，行業利潤在面對成本高企的壓力下，並無法加

價，價格傳導無法完成，亦導致通脹無法上升的奇怪格局，解答了為何ＰＰＩ上揚，ＣＰＩ卻無

法上揚的特殊景象。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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