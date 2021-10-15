許正宇：人幣計價股票納入港股通將為香港建立人幣交易生態圈

《經濟通通訊社１５日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，《施政報告》公布了香港

進一步強化離岸人民幣業務的重要方向，當局將積極研究提升在香港離岸市場發行和交易人民幣

證券的需求，其中以市場主導的方向為人民幣證券帶來新需求，值得認真研究的是容許港股通南

向交易股票以人民幣計價，包括有關措施的技術可行性，同時與內地相關當局開展商討。

他出席香港離岸人民幣中心年度論壇時指出，參與南向交易的外地投資者均以人民幣為本，

把人民幣計價股票納入港股通的南向交易可以減低內地投資者交易時，要以人民幣轉港幣的匯兌

風險，提升交易價格的確定性，同時可增加香港離岸人民幣計價證券產品的規模及流動性，長遠

促進其他類型的人民幣計價證券產品的發展，形成一個正向循還，於香港建立一個有規模優勢的

人民幣交易生態圈。



＊深圳政府在港發債，港府擬豁免利得稅＊



許正宇表示，香港一直捉緊自身機遇，用好作為國際金融中心的戰略優勢，助力國家推動人

民幣國際化征程。香港要繼續發揮融通中外資本的戰略角色，把握好「十四五規劃」綱要，支持

香港強化全球離岸人民幣業務樞紐定位。

他提到，深圳市人民政府近日在港發行５０億元離岸人民幣債券，為首次有外地市政府的境

外發行債券，當中的三年期和五年期為綠色債券，該舉措進一步豐富香港市場的人民幣金融產品

，充分體現「十四五規劃」綱要下面支持香港強化全球離岸人民幣業務輸入的地位，擴大和深化

香港人民幣的債務市場。港府歡迎就今次深圳市政府的發債，其在港發行債務票據所支付的利息

和利潤，當局計劃豁免徵收利得稅。（ａｃ）







