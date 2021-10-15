【恒大困局】財匯局就恒大有關持續經營匯報展開調查

《經濟通通訊社１５日專訊》負債超過３０００億美元的中國恒大（０３３３３）深陷債務

違約危機。財務匯報局公布，今天就中國恒大有關持續經營的匯報展開調查，以保障公眾利益，

將就中國恒大２０２０年年度賬目、２０２１年中期賬目的財務報表展開查訊；以及對羅兵咸永

道會計師事務所就２０２０年年度帳目進行的審計展開調查。當局質疑，中國恒大就有關持續經

營的考慮，２０２０年年度賬目和２０２１年中期賬目是否沒有遵從適用財務匯報準則，以及核

數師報告就此事項是否沒有遵從適用審計準則。

財匯局表示，透過監察市場活動，在中國恒大２０２０年年度賬目、２０２１年中期賬目及

羅兵咸永道２０２０年年度審計的核數師報告中，發現該集團在有關持續經營匯報的充分性方面

存在問題，同時亦接獲一宗與２０２０年年度賬目及２０２０年年度審計相關事項的公眾投訴。

財匯局解釋，適用財務匯報準則的制定是基於當財務報表遵從這些準則時，可為投資者提供

有關一家公司能夠繼續進行交易，並履行在到期日還款的責任的有用資料。這稱為持續經營會計

基礎。當一家公司無法持續經營時，以持續經營會計基礎編制的財務報表可能無法向投資者提供

有用的信息，而公司亦不得以此為基礎編制財務報表。在編制財務報表時，管理層必須判斷公司

是否打算或別無選擇，停止交易或進入清盤程序。

當局質疑，中國恒大在上述兩份賬目中未有明確聲明，是否存在持續經營的重大不確定性，

以及董事採納持續經營基礎的判斷是否適當，如果適當，該判斷是否重大；而羅兵咸永道為

２０２０年發出「無保留意見」的核數師報告，沒有提及持續經營的重大不確定性。（ａｃ）

