銀公：人民幣國際化、數碼發展及應對氣候變化等屬今年工作重點

《經濟通通訊社１５日專訊》香港銀行公會表示，歡迎行政長官上周公布《施政報告》提到

多項鞏固香港國際金融中心的措施，相信能夠進一步提升香港的國際競爭力，人民幣國際化、數

碼發展、應對氣候變化，以及培訓人才方面，都屬於今年銀行公會的工作重點。

銀公指出，在人民幣國際化方面，香港至今仍然是全球最大的離岸人民幣中心，而本港的人

民幣產品和服務種類亦不斷擴大，由存款、貿易結算、風險管理工具，以至股票、債券及財富管

理產品的互聯互通，其中，「滬深港通」推出七年來，受到境內外投資者歡迎，若日後「港股通

」容許以人民幣計價，相信能夠擴大本港人民幣資金池，同時，讓投資者有多一個選擇。

銀公續指，在數碼發展方面，《施政報告》提到政府將與內地積極研究建立一站式沙盒聯網

，公會相信，措施有助鼓勵銀行業界與科技公司合作，攜手推動金融創新，此外，銀行公會剛於

本周結束第三階段開放應用程式介面（開放ＡＰＩ）技術標準的諮詢工作，技術標準將涵蓋客戶

認證、客戶體驗、數據、技術、資訊保安等，亦支持以循序漸進的方式引入開放ＡＰＩ，除了鼓

勵金融創新，而且讓其他行業與銀行有充份空間完善技術及管治等配套，漸漸累積經驗。



＊將產生更多對綠色金融產品的需求＊



銀公提及，在應對氣候變化方面，《施政報告》首次提出２０５０年前達至碳中和的發展藍

圖，相信必須引入更具可持續性的經濟模式，以應對氣候變化的挑戰，而在這個過程中，銀行業

界為各項目提供融資方案及相關服務，而《香港氣候行動藍圖２０５０》涉及多個行業和範疇，

屆時將產生更多對綠色金融產品的需求。

銀公稱，今年初成立可持續金融的專責小組，推動銀行業界在綠色金融、低碳經濟、可持續

發展等方面的發展，亦會繼續與各持分者保持溝通，透過擴大產品和服務類型、吸引更多投資者

等方面，鞏固香港作為區域綠色金融樞紐的地位。

銀公相信，推動金融中心發展，必須配合足夠和合適的人才，因此，公會一直與業界討論，

旨在豐富香港的人才庫，以及協助銀行從業員發展新技能，滿足市場發展的需要。（ｂｎ）

