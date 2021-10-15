【選舉改革】政府刊憲宣布新界東１６名區議員出缺

《經濟通通訊社１５日專訊》政府今日刊憲，宣布大埔、西貢和沙田區議會有１６個民選議

員議席出缺、議席懸空，包括大埔的陳振哲、陳蔚嘉、蘇達良；西貢的李賢浩、李嘉睿、柯耀林

、王卓雅；此外亦有沙田的李志宏、石威廉、黎梓恩、盧德明、黃浩鋒、吳錦雄、吳定霖、黃學

禮、鄭則文。

１６人早前參與區議員宣誓儀式，上周被裁定宣誓無效。（ｈｙ）

