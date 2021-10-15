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15/10/2021 14:26

【施政報告】林鄭冀施政報告及北部都會區讓市民恢復盼望

　　《經濟通通訊社１５日專訊》行政長官林鄭月娥接受內地傳媒專訪，解釋「北部都會區」計
劃，指香港是大灣區一個中心城市，在專業服務方面比較成熟，希望能以此帶動整個大灣區，尤
其是吸引更多外資或科研人才落戶大灣區。她認為《施政報告》或「北部都會區」的最大目的，
是希望市民恢復盼望，認識到香港發展仍是向好，不會整天擔心樓價上升、買不起樓。
　　廣東在未來香港發展的機遇方面，林鄭希望在國家碳達峰、碳中和目標下推進綠色金融，例
如進行碳交易、多發綠色債券。至於深港合作方面，她舉例指，好多人想到科創就想到美國矽谷
，但深港完全可以做到同樣的水平。
　　林鄭又指，香港以往受到嚴重政治內耗干擾，甚至近年還有很激進的所謂「港獨」，反中央
、反政府、顛覆政權、拉布「攬炒」，讓特區政府舉步維艱。她表示，作為行政長官，如果之前
提出來，必然會遭到反對。但經過中央頒布實施《港區國安法》和完善選舉制度，立法會恢復為
非泛政治化和內耗的環境，當局做了也將可以做很多工作，有信心香港可以邁步向前，因此在這
樣的客觀環境下，提出這份《施政報告》。（ｈｙ）

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