【施政迴響】香港科技創新促進組：施政報告重點培育本地人才

《經濟通通訊社１５日專訊》香港科技創新促進組歡迎政府於施政報告內提出多項措施，發

言人指，政府過往４年投資了１３００億於科創發展，為本地的科創界提供了不少助力，但對於

聯繫初創公司及市場則幫助不足，初創或科技公司最關注的議題，是私人投資如何透過數碼港及

科學園，投資有潛力及有需要的企業。新田科技城、白石角填海、沙田污水廠現址及數碼港第五

期發展為未來的科研提供良好的基礎，但租金高昂的情況則極需避免，如何讓現在及未來的設施

令更多企業受惠，希望政府以更彈性的方式去作出安排。



＊重中之重是培育本地人才＊



香港科技創新促進組表示，《施政報告》講述了將不同的人才帶到香港，確實能令本地科創

界有更寬闊的世界觀，但本地科技人才貧乏，大部分科技公司皆面對招聘本地員工非常困難的問

題，導致難以進一步發展，所以培育本地人才，壯大本地人才庫實為首要任務。

雖然政府現時有撥款去推動及發展ＳＴＥＭ教育，但皆為選修模式，智慧市民的概念應當以

提升學生、市民及整體社會的科技能力為目的，讓科技融入生活中，這樣才更容易達成高科技中

心的目標。



＊冀政府引入科技提高撥款效率＊



發言人指，雖然政府有不同的撥款去協助企業發展，但部份項目的撥款數目、需時及複雜性

，不足以吸引企業去申請。例如５Ｇ技術資助計劃，上限謹為５０萬元，對於任何一個希望作大

規模推展的行業是「杯水車薪」，加上申請過程繁複及需時甚久，令企業錯失了提升的動力。希

望政府能增加款項之餘，並能引入相關科技去提升處理效率，讓業界能「物盡其用」。

發言人又指，香港的未來集中於科技發展或科技化，創科局的角色及工作應有更清晰的定位

及功能。除了加強對工業的技術支援外，實應把其功能及支援項目進一步擴大，透過創科局專業

的知識及對科技敏銳的觸覺為每個政府部門度身訂造不同的科技政策，讓包括應科院在內的本地

及海外科研機構的成果，引用到不同的部門，提升各自的競爭力，更可有序地把所有系統整合，

使到智慧政府的目標順利推行及持續地進步。（ｈｙ）

