《小傳日記》科技及工業股甦醒，魚缸全日最高位收市穩守二萬五！

《小傳日記》美國上周初領失業救濟人數降至約２９萬人，美國銀行股普遍第３季財報亦優

於預期，市場避險情緒緩和刺激美股上揚；加上香江魚缸假期期間Ａ股跌勢喘定，帶動魚缸高開

２２４點報２５１８７點。無奈見資金繼續流入科技股，更有傳導落工業股的勢頭，汽車股、玻

璃股、手機股普遍造好，加上ＡＴＭ繼續有買盤，帶動魚缸以全日最高位收市。最終全日收報

２５３３０點，升３６８點或升１巴仙，主板成交１７９６﹒１１億銀。國企指數報８９６６點

，升１１７點或升１巴仙。恒生科技指數報６３１８點，升１１９點或升２巴仙。

Ａ場表現唔錯。上證綜合指數報３５７２點，升１４點或升唔夠１巴仙，成交４２５９﹒

２５億銀人民幣。深證成份指數報１４４１５點，升７４點或升近１巴仙，成交５６３１﹒３７

億銀人民幣。

乘聯會發表內地乘用車市場分析，新能源車１至９月新能源乘用車批發２０２﹒３萬輛，按

年增長２１９巴仙。汽車股普遍反彈。比亞迪（０１２１１）升８巴仙，報２７３銀；長汽

（０２３３３）升８巴仙，報３３﹒３銀；吉利（００１７５）升８巴仙，報２４﹒４銀為表現

最佳藍戰士；理想汽車（０２０１５）升６巴仙，報１１６﹒１銀；小鵬汽車（０９８６８）升

８巴仙，報１５８﹒２銀。

據《人民日報》報道，外交部發言人趙立堅指，中國將用最短時間從碳排放峰值實現碳中和

，光伏玻璃概念股造好。福萊特玻璃（０６８６５）升９巴仙，報３８銀；信義光能

（００９６８）升６巴仙，報１５﹒９銀；中玻（０３３００）升１２巴仙，報２﹒３９銀；洛

玻（０１１０８）升９巴仙，報１０﹒２８銀。

教育概念股急劇反彈。神州發官方文件，鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育，鼓勵

各類企業依法參與舉辦職業教育。新高教（０２００１）升２２巴仙，報４﹒３銀；希望教育

（０１７６５）升１９巴仙，報１﹒５５銀；東方教育（００６６７）升１８巴仙，報９﹒６８

銀；中教（００８３９）升１７﹒１４巴仙，報１５﹒７２銀。

科技股繼續有買盤。騰訊（００７００）升３巴仙，報４９５﹒６銀；美團（０３６９０）

升４巴仙，報２８０﹒８銀；阿里（０９９８８）升唔夠１巴仙，報１６１﹒８銀；京東集團

（０９６１８）升３巴仙，報３１４﹒８銀。

大家呢個時候就唔好高追科技股，全部等落返十天線再收集就穩陣些少！航運股、電力股、

資源股繼續逢高造淡！工業股可以重新開始吸納！





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